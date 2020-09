Glaubt man den Cheftrainern und der Cheftrainerin der 21 Fußball-Regionalligisten in der Staffel West, dann gibt es nur einen Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga: RW Essen. Aber Ehre, wem Ehre gebührt, der Meister der abgelaufenen Saison, der SV Rödinghausen , eröffnet gegen Drittliga-Absteiger Preußen Münster am Freitag (18 Uhr) die Saison. Die Preußen wurden immerhin von RWE-Coach Carsten Neidhart sowie von Stephane Houben, Sportlicher Leiter des SV Straelen, in den Zirkel der Titelanwärter gehoben. Immerhin.

Favoriten:

RW Essen hat Neidhart vom Drittligisten SV Meppen losgeeist und zudem mit Felix Backszat sowie Simon Engelmann (beide SV Rödinghausen) zwei Topakteure der Spielklasse geholt. An Backszat hatte auch der SC Preußen Interesse. Engelmann ist eine Art Tormaschine der vierten Liga. In 229 Regionalliga-Partien traf er 113 Mal, in den letzten beiden Saison wurden allein 45 Tore für ihn gezählt. Mit Dennis Grote spielt nicht nur ein Ex-Preuße in Essen, sondern auch ein Spieler mit jeder Menge Erfahrung in den Profiligen. Härtester Konkurrent dürfte Borussia Dortmund II sein, weil a.) Rödinghausens Erfolgscoach Enrico Maassen verpflichtet und b.) Spieler mit Qualität wie Niklas Dams (SV Wehen Wiesbaden) oder Lennard Maloney (Union Berlin) geholt wurden. Fortuna Köln und RW Oberhausen scheinen ebenfalls bereit, ganz oben eingreifen zu können, Borussia Mönchengladbach II dürfte ebenfalls überraschen.

Tradition:

Alemannia Aachen, Preußen Münster, Fortuna Köln und Wuppertaler SV – das hört sich schon stark nach der legendären Oberliga West der 50er Jahre an. Die Kölner mit dem neuen Coach Alexander Ende werden von vielen als Geheimtipp gehandelt.

Zweitvertretungen:

Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 mischen mit und besitzen mehr oder weniger den Charakter von Wundertüten.

Nachbarschaft:

SF Lotte und RW Ahlen sind kurze Ausflüge zu Auswärtsspielen für die Preußen. Mit Imke Wübbenhorst führt eine Fußballlehrerin Regie in Lotte, wobei Leistungsträger wie Kevin Freiberger (Chemnitz), Jereon al-Hazaimeh (Meppen) und Alexander Langlitz (Münster) die Sportfreunde verließen. Neuer Hoffnungsträger ist Rechtsverteidiger Dimitrios Ioannidis, der vom niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard ausgeliehen wurde.

Corona I:

Ahlen gelang der Aufstieg auch dank der „Corona-Regelung“. Wiedenbrück ging als Tabellenerster nach 20 Spieltagen hoch, Ahlen profitierte von der Quotienten-Regelung und überholte RSV Meinerzhagen. Trainer Björn Mehnert löste Christian Britscho (Wattenscheid 09) ab, nur der Klassenerhalt zählt.

Corona II:

Der erste Spielausfall nach einem Infektionsfall betrifft Wegberg-Beeck gegen Oberhausen.

Mammutsaison: