SG Telgte führt 2:0 und verliert gegen Oestinghausen

Wenn das Fußball-Leben immer so einfach wäre. „In der Halbzeit wurde es einmal laut, kurz und heftig – und dann lief es ja“, erzählte Dierk Meincke, der Trainer von Schwarz-Gelb Oestinghausen, strahlend nach dem Saisonstart am Sonntag bei der SG Telgte . Die Gastgeber hatten im Takko-Stadion zur Pause hochverdient mit 2:0 geführt. Doch die SG verlor vor rund 100 Zuschauern ihre Premiere in der Bezirksliga-Staffel 7 nach der Umgruppierung mit 2:4.

Auf dieses Endergebnis hätte es nach 45 Minuten phänomenale Wettquoten gegeben. Zu bissig waren die Telgter bis dahin gewesen, zu druckvoll und zu gefährlich. Sie liefen den Gast aus Lippetal früh an, zwangen ihn immer wieder zu Fehlern und trafen zweimal: Innenverteidiger Felix Gronover nach einer Ecke zum frühen 1:0 (7.) und Kapitän Martin Röös­ mit einem Knaller aus spitzem Winkel zum 2:0 (26.). Mit Leidenschaft und Herz hatte die SG ein gutes Spiel geboten. Bis zur Pause.

SG Telgte gegen SG Oestinghausen 1/47 Bezirksliga 7 SG Telgte - TuS SG Oestinghausen 2:4 am 6. September 2020 Foto: Ralf Aumüller

Danach zeigte der Gast das, was Telgte im ersten Durchgang so stark gemacht hatte. Die SG ließ sich zu weit zurückdrängen, Oestinghausen drehte das Match innerhalb von zehn Minuten. Erst traf Lars Werthschulte per Kopf zum 2:1 (58.), dann kurvte Nick Weber durch die SG-Abwehr zum 2:2 (62.), ehe Max Schröder in die lange Ecke zielte zum 2:3 (67.). In der Nachspielzeit erhöhte Dervis Ustaoglu mit einem Foulelfmeter auf 2:4.

Oestinghausen hatte in der zweiten Halbzeit mehr Power – und mit Weber den Unterschied-Spieler. Der 25-jährige Ex-Profi, dem Knieprobleme wohl eine Bundesliga-Karriere vermasselt haben, schoss ein Tor selbst, gab eine Torvorlage und wurde vor dem Elfer gefoult.

„Ich habe uns keinesfalls als schlechtere Mannschaft gesehen“, klagte der neue SG-Trainer Frank Busch. „Wir hätten den Sack in der ersten Halbzeit schon zumachen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir zu viele lange Bälle gespielt, die prompt zurückgekommen sind. Damit haben wir den Gegner stark gemacht.“

SG: Neukötter – Hartmann (67. Wieloch), Gronover, Kretzer, Kleinherne – Röös, Moreira, Wolf, Tewes (70. Droste) – Malaj, Jashari (73. Schoof). Tore: 1:0 Gronover (7.), 2:0 Röös (26.), 2:1 Werthschulte (58.), 2:2 Weber (62.), 2:3 Schröder (67.), 2:4 Ustaoglu (FE/90.+3).