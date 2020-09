Der hochgehandelte TuS Freckenhorst ist beim Saisonauftakt der Fußball-Bezirksliga nur ganz knapp einem kapitalen Fehlstart entkommen. Zweimal lag die Mannschaft von Trainer Christian Franz-Pohlmann gegen Westfalia Soest mit zwei Toren in Rückstand, am Ende reichte es dennoch zu einem Punkt. Die Partie endete mit einem 3:3 (0:2).

Mit Soest stellte sich ebenfalls ein Schwergewicht der Liga vor. Die Aufgabe war für die Gelb-Schwarzen also nicht einfach, zumal die Gäste von Beginn an Tempo machten. Das behagte dem TuS gar nicht, der immer wieder Fehler im Aufbau beging. Einen davon nutzte der dreifache Torschütze Mario Jurss in der vierten Minute zur 1:0-Führung.

Noch ein Geschenk

Auf der Gegenseite hätte Marian Brügger ausgleichen können, schob das Leder aber am Tor vorbei (14.). Das Spiel der Freckenhorster wurde allerdings nicht präziser. Soest lauerte weiter auf Fehler und wurde in der 36. Minute erneut beschenkt. Eine Flanke von links versenkte Mario Jurss.

Nach dem Wechsel erhöhten die Hausherren das Risiko, entblößten die Abwehr und versuchten mit hohen Bällen zum Erfolg zu kommen. „Das ist zwar nicht meine Philosophie, war aber die einzige Möglichkeit, um noch zum Erfolg zu kommen“, erklärte Franz-Pohlmann.

Zu früh gefreut

Zunächst schien seine Taktik aufzugehen. Fünf Minuten nach der Pause verkürzte Stan Schubert auf 1:2. Der TuS war am Drücker, Soest konnte sich kaum noch befreien. Eine Viertelstunde vor Schluss wurden die Gesichter am Feidiek aber lang und länger. Torwart Hart wehrte zwar einen Schuss noch ab, doch der prallte vor die Füße von Jurss, der sich nicht lange bitten ließ. Der Jubel der Gäste war groß, doch die Rot-Weißen freuten sich zu früh.

Ein Doppelschlag bescherte den Hausherren zumindest einen Punkt. Zunächst war Richard Beil erfolgreich (83.), ehe Finn Tünte das Leder aus 40 Metern ins Netz hämmerte (84.). „Ich hatte meine Mannschaft gewarnt, dass mit den Soestern die umschaltstärkste Mannschaft der Liga auf uns wartet. Das haben sie unter Beweis gestellt. In Halbzeit zwei haben wir unser Spiel umgestellt, da wurde es besser. Dennoch sorgte erneut ein Fehler fast für das Aus. Dass wir dennoch einen Punkt geholt haben, spricht für die Moral“, sagte Freckenhorsts Trainer Franz-Pohlmann. Er fügte hinzu: „Ich weiß nicht genau, ob ich glücklich sein soll, einen Punkt geholt zu haben, oder traurig, zwei Punkte verschenkt zu haben.“

TuS: Hart – Beil, Kieskemper (5. Winkelnkemper/46. Tünte), Jaspert – Schuler, Schange, Kaldewey (66. Mattews), Gryczka (33. Husakovic) – Schubert, Jöcker, Brügger. Tore: 0:1 Jurss (4.), 0:2 Jurss (35.), 1:2 Schubert (50.), 1:3 Jurss (75.), 2:3 Beil (83.), 3:3 Tünte (84.).