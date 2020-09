Preußen als Favorit an die Grenze

Auf zur niederländischen Grenze im Kreis Kleve, Venlo ist nicht weit, die A40 dient als gute Orientierung. Denn der SC Preußen Münster betritt am 3. Spieltag der Fußball-Regionalliga West Neuland. Am Mittwoch (Beginn 19.30 Uhr) gastiert der Drittliga-Absteiger beim SV Straelen. Das Stadion an der Römerstraße wird zur Anlaufstelle für die Reisegruppe aus Münster.

In der Mitte der ersten englischen Woche ist der SCP gefordert. Vier Tage nach dem 4:0-Heimerfolg über den SV Bergisch Gladbach steht nun die Aufgabe beim Aufsteiger an. Die Rollen sind dabei klar verteilt, von den ambitionierten Gästen darf ein Erfolg erwartet werden. Die Hausherren aus Straelen werden sich wohlfühlen in der Rolle des Außenseiters und versuchen, dem SCP das Leben richtig schwer zu machen.

Kein Selbstläufer

Leichte Aufgaben? Preußen-Trainer Sascha Hildmann schüttelt nur mitleidig den Kopf. Er weiß zum einen, dass die Regionalliga eigentlich eine Mehr-Klassen-Liga ist, und sein SCP sollte sich bei allen noch auftürmenden Fragezeichen mindestens im oberen Tabellendrittel einsortieren. Da ist man nicht weniger als gegen Bergisch Gladbach der Favorit. Der 48 Jahre alte Fußballlehrer weiß aber auch, dass der „große Name“ Preußen Münster die letzten Kräfte bei den vermeintlichen „Underdogs“ freisetzen kann. Straelen ist eben doch keine leichte Aufgabe,

1000 Zuschauer am Samstag?

Aber Hildmann ist so selbstbewusst, dass er seiner Mannschaft den Sieg zutraut. Es wäre genau der richtige Beschleuniger für das kommende Heimspiel am Samstag gegen den VfB Homberg. Dann könnten erstmals rund 1000 Sitzplätze an Zuschauer vergeben werden können, wenn nun Beschränkungen durch die Landesregierung aufgehoben werden. Elf Spieltage mit Geisterspielen in der 3. Liga liegen hinter dem SCP, garniert mit dem Abstieg. Zuletzt durften erstmals 300 Menschen den 4:0-Heimsieg über Bergisch Gladbach verfolgen. Eine vierstellige Kulisse wäre – wow!

Ohne drei in Straelen

Trainer Hildmann wird in Straelen auf drei als Stammkräfte eingeplante Akteure verzichten müssen, Mittelfeldspieler Dennis Daube fällt noch eine Woche verletzt aus, Jules Schwadorf (Schultereckgelenks-Zerrung) steigt immerhin am Donnerstag ins Training ein. Innenverteidiger Roshon van Eijma hat seit Ende Februar nicht mit mit einer Mannschaft geübt. „Er braucht noch Anlauf“, gibt ihm der Coach noch Zeit, um in eine entsprechende Verfassung zu kommen. In der Defensive drückt der Schuh aktuell sowieso nicht, in der Offensive sind dagegen noch zwei, eher drei Planstellen frei, da stehen Transfers an. Hildmann: „Da haben wir große Konkurrenz, das zieht sich noch.“ In der Mittelfeldzentrale dürften nach dem guten Auftritt zuletzt Joshua Holtby und Dominik Klann gesetzt sein, Gianluca Przondziono muss sich nach überstandener Verletzung wohl gedulden.

SCP:

Schulze Niehues – Langlitz, Scherder, Hoffmeier, Heidemann – Holtby, Klann – Schauerte, Möbius, Remberg – Grodowski.

Königs zum Wuppertaler SV

Marco Königs, der im vergangenen Januar ein zweites Mal zum SC Preußen gewechselt und nach dem Drittliga-Abstieg auf Jobsuche war, hat einen neuen Verein gefunden. Der 30-jährige Stürmer schließt sich dem Regionalliga-Rivalen Wuppertaler SV an. Hier spielt bereits mit Kevin Rodrigues Pires ein weiterer Ex-Preuße.

Liveticker vom Spiel ab 19 Uhr unter www.wn.de/scp