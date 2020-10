Albersloh/Drensteinfurt/Rinkerode/Sendenhorst/Walstedde -

Von Ulrich Schaper

Monatelang haben sich ja die Sportbegeisterten den Fußball zurück gewünscht; seit März ging coronabedingt nichts mehr und natürlich ruhte auch der Ball in den Amateur-Ligen. Vor einigen Wochen nun sind die Vereine wieder in die Meisterschaft gestartet. Seither läuft der Fußball-Betrieb wieder, aber eben so, wie ihn niemand will.