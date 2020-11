Kein Spiel wie jedes andere: Nun gut, es geht auch am Samstag im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II nur um drei Punkte. Aber a.) will der Fußball-Regionalligist aus Münster weiter den Topteams von Borussia Dortmund II und RW Essen auf den Fersen bleiben, b.) dies für Torwart Max Schulze Niehues schon eine Bedeutung hat gegen seinen Ex-Club zu spielen, und c.) Münsters Jungspunde Dominik Klann , Marcel Hoffmeier, Nicolai Remberg, Joel Grodowski und Ousman Touray noch was gutzumachen haben gegen die Düsseldorfer Reserve.

Duell der Tabellennachbarn

Aber der Reihe nach: Rein sportlich betrachtet ist dies der Vergleich der Tabellennachbarn, die Reserve des Zweitligisten aus Düsseldorf spielt eine starke Saison und verlor lediglich gegen RW Essen (0:2). Mit Steffen Meuer hat die Fortuna einen echten Knipser in ihren Reihen, er markierte acht Tore in neun Einsätzen. „Der bombt, das wundert mich nicht. Von dem werden wir noch was hören“, sagt SCP-Coach Sascha Hildmann. Zu seiner Zeit als Trainer des 1. FC Kaiserslautern wollte er den heute 20 Jahre alten Angreifer verpflichten. Das klappte nicht, genauso wenig wie bei Cedric Euschen, der im Sommer in Münster im Probetraining war.

Schulze Niehues wieder fit

Münsters Max Schulze Niehues kehrt dabei am Samstag nicht nur ins Tor der Preußen zurück, sondern trifft auf den einzigen anderen Profi-Verein seiner Karriere. Der 32-Jährige spielte von 2008 bis 2011 am Rhein, über den TuS Freckenhorst, die Warendorfer SU und Preußen Münster führte sein Weg. Den Durchbruch beim Zweitligisten Düsseldorf schaffte er damals gegen die Konkurrenten Michael Melka und Michael Ratajczak nicht. „Aber für mich war die Zeit sehr wichtig. Ich habe zwei, drei Jahre gebraucht, um bei den Senioren zurechtzukommen“, blickt er zurück. Und: „Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, hätte ich die Zeit bei der Fortuna nicht gehabt“. Mit Ex-Trainer Goran Vucic hat er immer noch Kontakt, Adam Bodzek spielt noch in der Zweitliga-Auswahl, der 38 Jahre alte Routinier Oliver Fink ist dagegen gelb-gesperrt. Schulze Niehues: „Oli hätte ich gerne auf dem Platz gesehen.“

Revanche für das 0:3

Münsters Jungspunde von Klann bis Remberg wollen es am Samstag klar besser machen als noch im November. Da bekam der SCP in einem Testspiel eine 0:3-Abreibung verpasst, Sven Hübschers Ära lag da in den letzten Zügen beim SCP. Nun schwört sein Nachfolger Sascha Hildmann auf seine „Boygroup“. Mit Düsseldorf will der SCP erstmals auch eine Spitzenmannschaft bezwingen. „Düsseldorf hat viel Qualität, da wartet schon eine Aufgabe auf uns“, meint er. Nach dem 4:0-Sieg in Lippstadt hat er wenig Grund zu Umstellungen. Klar, Schulze Nieheus ist nach überstandenem Magen-Darm-Infekt erste Wahl, der Rest eigentlich auch. Hildmann: „Welche Argumente hätte ich zu wechseln?“ Eigentlich nur die, dass er es als Trainer besser weiß als der Rest der Experten. Die Antwort wäre dann das Endergebnis.

SCP:

Schulze Niehues – Schauerte, Scherder, Erdogan, Heidemann – Klann, Mekonnen – Langlitz, Remberg, Grodowski – Altilgan.

Liveticker von der Partie ab 13.30 Uhr