Kreis Warendorf -

Von Manfred Krieg

Eigentlich hätte am Dienstagabend um 18 Uhr in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf das 1593. Spiel der Fußball-HKM angepfiffen werden sollen. Eigentlich. In diesen Zeiten ist aber nichts normal. Die Pandemie brachte auch die HKM zur Strecke.