Viele Spiele hat er nicht für den SV Drensteinfurt bestritten. In der vergangenen Saison kam Alexander Schulze-Geisthövel gerade mal auf einen Einsatz für die erste Mannschaft der Fußballer, in dieser auf drei Partien. Nach der wegen der Pandemie extrem langen Winterpause wird Lexi – so nennen ihn seine Teamkollegen – nicht mehr zur Verfügung stehen.