Der Erfolg beim SC Reckenfeld trägt einen Namen: Metin Tüfekci . Dass dieser Erfolgsweg weiterbeschritten wird, dafür gibt es jetzt ein Zeichen, das die Verantwortlichen und Spieler mit großer Erleichterung und Begeisterung zur Kenntnis genommen haben. Tüfekci hat für ein weiteres Jahr in Reckenfeld verlängert. Allen voran freut sich Fußball-Obmann Bernd Hanneken, der nicht nur die fußballerischen Qualitäten des Trainers hervorhebt. Und er blickt auf die Saison 2013 / 2014, wenn die Qualifikation zur eingleisigen A-Liga geht. „Da müssen wir Gas geben, schließlich wollen wir auch in der eingleisigen A-Liga mitmischen.“

Tüfekci geht in sein fünftes Jahr beim SCR „Wer hätte das gedacht“, schmunzelt er, der „nur ein kurzes Gespräch“ mit Hanneken führte. „Wir haben inzwischen ein Vater-Sohn-Verhältnis“, sagt Tüfekci, „und ich will mich beweisen, denn es ist eine große Aufgabe, die Mannschaft für die eingleisige A-Liga fitzubekommen“. Und das sei auch realistisch. „Die Mannschaft muss aber noch galliger werden, um dieses Ziel zu erreichen“, sagt Tüfekci, „mir macht es nach wie vor einen Riesenspaß, in Reckenfeld zu trainieren und dieses Team zu formen.

Ins Fäustchen lacht sich Hanneken, der diesen Coup von langer Hand eingefädelt hat und Tüfekci wohl einen Rentenvertrag angeboten hätte. „Er hat in Reckenfeld gesät, jetzt soll er auch ernten“, sagt Hanneken, der Coach könne noch so viel in Reckenfeld bewirken. „Es ist nicht nur sein fußballerisches Fachwissen und Können am Ball, sondern auch seine Art, wie er auftritt“, sagt Hanneken. „Wir haben beim SCR eine interessante Truppe, doch ist es nicht ganz einfach, diese zusammenzuhalten.“