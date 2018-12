Advent, Advent, kein Lichtlein brennt. In der Zeit, da der Herr nahe ist, ist das in Fußballrhetorik-Kursen ja gerade so angesagte Spielglück für Bezirksligist SC Greven 09 ganz weit weg. Auch im zweiten Dezember-Match spielt Andreas Sommers Team zumindest streckenweise einen ganz netten Ball, bugsiert das Ding aber nicht hinter die Linie – und kassiert bei der Ibbenbürener Spvg ein bitteres 0:1 (0:0). 09 taumelt durch die besinnliche Zeit – mit Glühwein ohne Schuss.

„Man muss ehrlich sagen, dass diese Niederlage verdient war“, kommentiert der Trainer das Geschehen. Dabei ist seine balltretende Belegschaft insbesondere in der ersten Halbzeit auf der vorweihnachtlichen Suche nach einem Tor, findet aber keine Herberge für die Murmel: Sowohl Bernd Lakenbrink als auch Steffen Herting bringen das Spielgerät allein vor der Kiste nicht in selbiger unter. „Über ein 0:2 zur Pause hätte Ibbenbüren sich nicht beschweren können“, berichtet Sommer. Hätte, hätte Lichterkette!

Denn nach dem Wechsel lässt Greven das allermeiste vermissen: „Wir waren überhaupt nicht mehr griffig“, moniert der Coach. Die nun sehr kombinationslustigen Gastgeber bestrafen das mit dem 0:1 (70.), während Nic Kriwet die beste Grevener Ausgleichschance vergibt.

„Das Wunder von Wolbeck“ hieß mal ein Münster-Tatort – ein solches brauchen sie für einen Sieg beim dort ansässigen VfL nächsten Sonntag wohl kaum. Aber eine Leistungssteigerung.