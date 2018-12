Für die U13-Juniorinnen der DJK war das eigene Turnier am Samstag in zweierlei Hinsicht ein besonderes Ereignis. Zum einen bedeutete das Turnier den ersten Auftritt in diesem Winter in der Halle, zum anderen sahen sich die Grevenerinnen starker Konkurrenz gegenüber. Da überraschte es nicht, dass das Team um das Trainergespann von Hanna Brüncker, Lizzy Suntrop, Lena Beinker und Michelle Talmann ihre Vorrundenspiele gegen den Regionalliganachwuchs von Arminia Bielefeld und den Herforder SV sowie gegen den Westfalenligisten SC Gremmendorf verlor. Als Trostpflaster diente der Sieg im Spiel um Platz neun, das die DJK-Mädchen mit 2:1 gegen Soest für sich entschieden. Das Finale gewann erwartungsgemäß der Zweitliga-Nachwuchs vom FSV Gütersloh. Dessen U13-Team hatte sich zuvor unter anderem gegen den SV Rheinsüd Köln durchgesetzt.

Dass viele der Gastmannschaften von weither anreisen, ist mittlerweile so etwas wie ein Markenzeichen der DJK-Turnierserie. „Unser Ziel ist es, Begegnungen mit Mannschaften zu ermöglichen, gegen die man sonst nicht spielt“, erklärt Thomas Scheffler-Talmann. Allerdings finden auf diese Weise auch Teams den Weg nach Greven, gegen die der Gastgeber sportlich nur schwer bestehen können.

Auch die U10-Junioren, die am Samstagvormittag den Turnierreigen eröffneten, mussten den Siegerpokal ziehen lassen. Für die DJK sprang am Ende immerhin Platz vier heraus.

Die D2-Junioren blieben am Donnerstag chancenlos. Der Mannschaft von Jan Policnik war kein Sieg vergönnt. Sportliche Hoffnungsträger sind in diesem Winter andere. Thomas Scheffler-Talmann setzt auf die Auftritte der C1- und D1-Junioren sowie auf den der U17-Juniorinnen. „Da müsste noch etwas gehen“, glaubt der Turnierleiter, der selbst Tag für Tag gefordert ist. Ihn beschäftigt nicht zuletzt die spürbare Zunahme kurzfristiger Absagen von Mannschaften. Scheffler-Talmann trägt das Ärgernis mit Fassung: „Der neueste Trend ist es, kurzfristig per E-Mail abzusagen. Eine Zusage zählte früher mehr.“ Mittlerweile sei fast jedes Turnier von kurzfristigen Abmeldungen betroffen. Ein Aufruf über Whats-App oder bei Facebook sind für ihn längst zur Routine geworden. Dass die DJK-Turniere trotzdem weitgehend reibungslos über die Bühne gehen, führt Scheffler-Talmann auf den guten Ruf zurück. „Wir haben das Glück, dass Mannschaften darauf warten nachzurücken.“