An diesem Wochenende sind die Handballer an der Reihe. Im Anschluss an die Fußball-Turnierserie der DJK findet in der Emssporthalle die achte Auflage des Rönnecups statt. Jener Cup, der seinem Namen dem Ort verdankt, wo er zum ersten Mal ausgetragen wurde: Die Rönnehalle. Mittlerweile findet das Turnier im Wechsel in einer der beiden Dreifachsporthallen statt. Die Handballabteilung des SC Greven 09 arbeitet bei dem zweitägigen Turnier Hand in Hand mit den Handballfreunden. Los geht es an diesem Samstag mit dem gemischten E-Jugendturnier (Beginn 10 Uhr) und einem Vielseitigkeitswettbewerb. Ab 11 Uhr folgen dann Handballspiele. Die Punkte aus den beiden Wettkampfteilen gehen in die Wertung ein, um dann die Pokale auszuspielen. Um 15 Uhr starten die weiblichen D-Jugendmannschaften. Hier versprechen sich die Veranstalter es ein sehr anspruchsvolles Turnier mit Mannschaften aus Ahlen, Burgsteinfurt und der Mannschaft des HK Euregio Münsterland. Am Sonntagmorgen greift die männliche D-Jugend der Handballfreunde in das Geschehen ein - auch hier werden attraktive Spiele erwartet. Zum Abschluss findet nachmittags das gemeinsame Spielfest der Minimannschaften des SC Greven 09 und der Handballfreunde statt, zu dem zahlreiche Mannschaften aus dem Handballkreis Münster und Euregio erwartet werden.