Lohmann und Dübjohann siegreich

Das Tennis-Doppelturnier der DJK-Damen fand am Sonntag in der Ems-Sport-Arena statt. Die Spielerinnen zogen diesmal per Los ihre Doppelpartnerinnen. So entschied das Zufallsprinzip über die Stärke und Erfahrung der zusammengesetzten Paare. 16 Damen traten in den Gruppen A und B gegeneinander an.

Während der Matches kristallisierten sich schnell zwei besonders starke Duos in beiden Gruppen heraus. In Gruppe A setzten sich Birga Pfitzner mit Ulli Rothe und in Gruppe B Kathrin Lohmann mit Marleen Dübjohann durch.

Pfitzner holte sich schwierige Crossbälle mit ihrer Rückhand und Rothe brachte sich mit ihrer Doppelerfahrung ein. Beim zweiten Finalteam sicherte sich Lohmann ihren Respekt durch gekonnt harte Aufschläge. Kam es zu einem Return, ließ Dübjohann kaum Bälle in Schlägerreichweite vorbei. Somit hatten Lohmann und Dübjohann schließlich den klaren Sieg in der Tasche.

Den dritten Platz der Damen erkämpften sich Elke Peppenhorst mit Karina Doscheid. Elke Peppenhorst brachte hier die nötige Erfahrung mit in die Runde, um mit ihrer Doppelpartnerin, einer hoch motivierten Anfängerin mit bisher nur wenig Trainingsstunden, zu punkten. Die beiden bildeten am Ende ein gutes Team mit Kampfgeist und Spaß am Match. Für einige andere Spielerinnen war dies ebenfalls das erste Turnier – der Stimmung nach zu urteilen auch bestimmt nicht das letzte.

Nun freuen sich die DJK-Herren sowie die Damen auf das nächste vereinsinterne Mixturnier am Samstag, 23. Februar.