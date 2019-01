Der SC Greven 09 hatte sich am Samstagnachmittag zweifellos als tadelloser Gastgeber von insgesamt zehn Altherren-Teams erwiesen. Trotzdem standen die 09er zum Abschluss ihres 27. Turniers, dem „Provinzial Weber & Drees -Cup“, ziemlich allein in der Rönnehalle. Zur Siegerehrung übrig geblieben waren nämlich nur die drei Mannschaften, die der Gastgeber ins Rennen geschickt hatte. Und zwar in dieser Reihenfolge: 09 United, ehemalige 09-Kicker, die eher weniger als mehr die Fußballstiefel an den Nagel gehängt haben, holten sich nicht ganz überraschend den Siegerpokal. Dahinter folgten die beiden Altherrentruppen des SC 09. Ein Siegerpodest ganz in grün.

„Alles fest in Grevener Hand“, stellte denn auch Bernd Overhageböck mit Blick auf den Ausgang fest. Auch er hielt etwas fest in der Hand – die Turnierorganisation. Der Nachfolger des langjährigen Turnierleiters Werner Nußbaum sorgte bei seiner Premiere am Pult zusammen mit weiteren Unterstützern der regen Altherren-Abteilung des Vereins, dass den Gästen ein anspruchsvolles sportliches Teilnehmerfeld geboten wurde.

Und auch im Umfeld hatten sich Bernd Overhageböck, Stefan Straukamp und Co mächtig ins Zeug gelegt. Ausgestellte Bilder und Berichte aus den vergangenen fast drei Jahrzehnten, in denen die Altherren zum alljährlichen Budenzauber bitten, ließen verblasste Erinnerungen wieder wach werden. Schließlich versteht sich das Turnier auch als Gelegenheit, alte Fußballwegefährten zumindest an diesem Tag wiederzusehen.

Vor diesem Hintergrund wirkt auch die Teilnahme der Ehemaligen-Truppe um Sven Schlautmann passend. Schlautmann, zu Landesligazeiten verlässlicher Organisator der 09-Abwehr, bewies ein gutes Händchen bei der Zusammenstellung seiner mit Adam Kozakowski, Sebastian Mertens, Kai Alfermann und Vitto Taurino besetzten Mannschaft, die als klarer Sieger aus dem Turnier hervorging. Beim 2:1-Finalerfolg gegen die 09-Altherren, die ihrerseits zuvor im vereinsinternen Halbfinalduell klar mit 4:1 die Oberhand behalten hatten, waren es Taurino und Alfermann, die mit ihren beiden Treffern die entscheidenden Akzente setzten.

Für die unterlegenen 09-Oldies reichte es im Endspiel gegen die teils jüngere Konkurrenz zwar nicht für den Gesamtsieg, dafür aber zu einem besonders sehenswerten Treffer. Christian Glanemanns geschlenztes 1:1 war an diesem Samstag nicht zuletzt der finale Beweis, dass sich die Altherren nicht zum alten Fußballeisen zählen.

„Super gelaufen“, meinte denn auch Bernd Overhageböck zum Abschluss. Womit er freilich nicht das sportliche Abschneiden der Konkurrenz aus Reckenfeld, Saerbeck, Emsdetten, Altenberge, Nordwalde und Mesum gemeint haben dürfte. Die war ohnehin bereits auf dem Heimweg, als der Turnierleiter resümierte: „Alles grün hier. Wunderbar.“