Greven -

45 Gegentore in 60 Minuten – diese Flut an Treffern war einfach nicht zu kompensieren. Zwar trafen die Handballfreunde Reckenfeld/Greven beim Gastspiel in Telgte selbst 31 Mal, doch das reichte bei weitem nicht aus. Die Mannschaft von Trainer Martin Halfmann brach gegen Ende der Partie regelrecht ein und kassierte beim Topteam in Telgte eine derbe Klatsche.