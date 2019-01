Am Sonntagmorgen gastierten die B-Mädchen bei der Zweitvertretung von Vorwärts Wettringen. Dank tatkräftiger Unterstützung aus der C1 war die Bank gut besetzt. Die Grevenerinnen waren von Beginn an in der Deckung sehr aufmerksam. Mit viel Tempo über die erste und zweite Welle ging es dann nach vorne. Bis zur 15. Minute konnten sich die 09-Mädels auf 8:3 absetzen. Es schlichen sich zunehmend einige Unkonzentriertheiten ein, so dass die Bälle vorne durch technische Fehler verloren gingen und hinten große Löcher in der Deckung entstanden. Dennoch ging es mit einer komfortablen 14:8-Führung in die Halbzeitpause.

Zwar konnte Wettringen zunächst auf 10:15 verkürzen, doch durch eine Überzahl, in der die Grevenerinnen viel Tempo machten, stand es bereits in der 33. Spielminute 10:19. Am Ende konnte dennoch ein ungefährdeter 15:25 Sieg eingefahren werden.

Besonders erfreulich waren die beiden Torhüterleistungen von Imke Noetzel und Sophie Dübjohann. Beide parierten zahlreiche Chancen der Gastgeberinnen.