Die Anzeige in der Grevener WN-Lokalausgabe vom 31. Januar kam ganz „harmlos“ daher. Begrüßung, Protokoll der letzten Sitzung, Berichte über das Sportjahr 2018 – keine besonderen Aufreger. Bei Punkt neun der Tagesordnung des Reit- und Fahrvereins Greven wird es allerdings interessant: Außerplanmäßige Neuwahl des 1. Vorsitzenden (wegen Amtsniederlegung) heißt es da im Wortlaut.

Was war da passiert beim Grevener Reit- und Fahrverein? Nicht viel, aber immerhin soviel war aus dem Umfeld der Grevener Reiter zu erfahren: Im November 2018 hatte es während der Reiterballs am Vosskotten wohl gewaltig geraucht. Anders ausgedrückt: Im Überschwang der Gefühle oder einer sinnbetäubenden Menge Gerstensaft war es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Selbst die Polizei war dem Vernehmen nach am Vosskotten aufgetaucht. Das Ende der Geschichte – unklar.

Der bisherige Vereins-Vorsitzende Dirk Schulze Gronover hat jedenfalls mittlerweile sein Amt schriftlich niedergelegt (Schulze Gronover war trotz mehrmaligen Versuchs nicht zu erreichen), was Geschäftsführerin Kirsten Buller auf Anfrage bestätigt. Weiter wollte sich Buller nicht einlassen, da es sich schließlich um ein schwebendes Verfahren handele.

Auch im Hinblick auf die Neubesetzung des wichtigen Vorstands-Postens zuckt die Geschäftsführerin mit den Schultern. „Wir haben bis jetzt noch keinen Kandidaten. Möglicherweise kommt es auch zu einer Satzungsänderung, so dass wir künftig ohne ersten Vorsitzenden weiterarbeiten und die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen.“

Möglicherweise finde sich ja auch während der Versammlung ein neuer Vereins-Vorsitzender. Für ausreichend Aufmerksamkeit dürfte im Hinblick auf die Sitzung am 14. Februar jedenfalls gesorgt sein.