Auf die heimischen Fußballer warten – falls es die Witterungsverhältnisse am Wochenende zulassen – weitere Testspiele. Die Reserve des SC Greven 09 empfängt BW Schwege. Die Partie wird am heutigen Samstag um 14 Uhr angepfiffen. Das ebenfalls für heute geplante Match zwischen dem TuS Laer und BG Gimbte wurde bereits abgesetzt. Peter Talmann hofft mit seiner DJK beim VfL Wolbeck 2 auf das erste Testspiel im Hinblick auf den Start in die restliche Spielzeit. Anstoß zur Partie in Wolbeck ist heute um 15 Uhr.

Auch der SC Falke Saerbeck ist heute im Einsatz. Es geht um 15 Uhr zu SW Lienen.