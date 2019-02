Zum vierten Mal in Folge gab es für die Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 einen auf den Deckel, und das erneut aus eigenem Verschulden. Dass sie ihr Heimspiel gegen die TSG Harsewinkel mit 22:28 (10:16) verloren, hatte vor allem mit mangelndem Kampfgeist zu tun. „Wir spielen momentan keinen Power-Handball“, brachte es Trainer Bogdan Oana auf den Punkt.

Mit einem 2:5-Rückstand (8.) ging es nicht gut los für die 09-Damen. Es fehlte der Drang zum Tor, aber auch in der Abwehr ließen die Grevenerinnen den so wichtigen Biss vermissen. Nach einer frühen Auszeit (8.) erkämpften sie sich mit einer 4:1-Serie den 6:6-Ausgleich (12.). Dabei stach Pia Haxter mit ihren drei Treffern heraus, von denen sie zwei von Linksaußen einnetzte und einen vom Siebenmeterpunkt. Um weiter mit den quirligen und wurfstarken Gästen mithalten zu können, leistete sich der Tabellenvierte jedoch zu viele Fehler und verpasste zum Beispiel die Chance auf ein einfaches Tor, weil der lange Pass nicht ankam (16.). Als Pia Haxter erneut per Strafwurf auf 8:11 (24.) verkürzte, waren die 09-Damen noch in Schlagdistanz. Doch bis zum nächsten Tor durch Helena Schwitte von Rechtsaußen dauerte es einfach zu lange: Sie traf zum 9:14 (28.). Letztlich ging es beim Stand von 10:16 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit setzte es erstmal das 10:17 (31.) und damit den Sieben-Tore-Rückstand, dem sich dann aber die stärkste Phase der Grevenerinnen anschloss. „Da waren die Mädels ehrgeizig und richtig böse“, freute sich Oana über eine gelungene Trotzreaktion. Mit dem 16:20 (39.) durch Julia Hufelschulte kam das SCG-Team bis auf vier Tore heran. Die Rückraumspielerin hatte bereits drei weitere Treffer aus der zweiten Reihe zur Aufholjagd beigesteuert - und wurde dann, nach ihrer dritten Zeitstrafe, per roter Karte des Spielfeldes verwiesen (49.). Das versetzte dem Kampfgeist der 09-Damen den Todesstoß und aus dem 19:22 (49.), aus dem sie vielleicht noch etwas hätten machen können, wurde ein deutlicher 22:28-Endstand.

09: Quadflieg, Noetzel - Hufelschulte (5), Mikowsky (4/1), Haxter (4/1), Lamboury (2), Schwitte (2), Langkamp (2/1), Everwin (1), Austermann (1), Krechting (1), Suwelack, Lake.