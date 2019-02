Laufen ganz ohne Wettkampf

Die Laufsportabteilung des SC Falke Saerbeck bietet zu Beginn eines jeden Jahres für interessierte Ausdauersportler eine Laufserie an. 2019 erfolgt bereits die 27. Auflage dieser Veranstaltung.

Auf abwechslungsreichen und idyllischen Wegstrecken wird der gesamte Grenzverlauf der Gemeinde Saerbeck abgelaufen. Vorbei geht es dabei an Ems, kleineren Flüssen und Bächen, sowie dem Flughafen FMO mit seiner Einflugschneise. Wir begleiten den Dortmund-Ems-Kanal über einige Kilometer. Die Sinninger Windmühle und Windkrafträder liegen an der Laufstrecke. Größere Waldgebiete werden durchquert, Naturschutzgebiete liegen am Wegrand.

Einen Wettkampfcharakter haben die Läufe nicht. Vielmehr steht der Gemeinschaftsaspekt im Vordergrund. So kann jeder Lauf gut als Vorbereitung zu einem bevorstehenden Frühjahrsmarathon genutzt werden. Dabei sollte jeder Teilnehmer sich einer Gruppe anschließen, welche die Strecke in einem dem individuellen Leistungsvermögen entsprechendem Tempo zurücklegt. Die Gruppen werden von streckenkundigen Läufern begleitet.

(Tempo der einzelnen Gruppen pro Kilometer – 5:15 bis 6:30 Minuten)

Startpunkt ist jeweils das Sportzentrum in Saerbeck. Vom Etappenziel aus ist die Möglichkeit zur Rückfahrt zum Falke-Treff gegeben.

Wer die Etappe noch verlängern möchte, kann den Rückweg auch laufend zurücklegen. Getränke werden während des Laufes angeboten. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind vorhanden.

Termine 2019

1. Etappe: Samstag, 16. Februar, Start: 14 Uhr; Länge: 18,5 Kilometer; Rückweg: 4,5 Kilometer.

2. Etappe: Samstag, 23. Februar, Start: 14 Uhr; Länge: 14,5 km; Rückweg: 8,5 km.

3. Etappe: Montag, 4. März, (Rosenmontag) Start: 14.00 Uhr; Länge: 18,5 km Rückweg: 7 km.

Die Teilnahme an einzelnen Etappen ist möglich. Ein Startgeld wird nicht erhoben. Im Anschluss an die letzte Etappe findet eine Abschlussfeier statt, bei der Teilnahmeurkunden überreicht werden.

Informationen und Anmeldungen: Ulrich Hoppe, E-Mail: laufgruppe@sc-falke-saerbeck.de, ✆ 02574 / 9398503