Überragender Wettkampftag

Einen überragenden Tag verbuchte der Judo Club Greven bei den Bezirksmeisterschaften der Altersklassen U15 und U18. Von den acht gemeldeten Kämpfern des Grevener Judo-Clubs gelang es sechs Athleten, sich einen Platz auf dem Podest zu erkämpfen.

In der Altersklasse U15 schaffte es Alexander Romanov , sich in der Klasse -66Kg durchzusetzen und unterlag erst im Finale. Damit verdiente sich der Grevener neben der Silbermedaille die Qualifikation zur Westdeutschen Meisterschaft am 9. März in Dormagen.

Danielo Bernhard zeigte ebenfalls großen Einsatz, konnte aber in der Kategorie -46Kg gegen die überwiegend ältere Konkurenz nicht um die vorderen Plätze mitkämpfen und schied vorzeitig aus.

In der Altersklasse der unter 18-Jährigen machte Timon Beinker aus Grevener Sicht den Anfang. Zum jüngsten Jahrgang gehörend, zeigte der Grevener eine gute Leistung in der stark besetzten Gewichtsklasse -50Kg. Trotz starker Ansätze reichte es am Ende nicht und Timon verpasste die Qualifikation zur nächst höheren Ebene.

Timofej Bernhard (-55Kg) und Maximilian Martens (-60Kg) hatte einen guten Tag. Das zeigten sie auch auf der Matte. Beide gehören ebenfalls zum jüngsten Jahrgang der U18 und waren fast nicht zu stoppen. Mit schönen Techniken überraschten sie ihre Gegner und kämpften sich damit ins Finale.

Mit jeweils Silber dekoriert freuten sich beide über das Ticket zur Westdeutschen Meisterschaft am 16. Februar in Herne.

Mit Sönke Biedermann und Max Asche war der Grevener Judo-Club -66Kg gleich mit zwei Kämpfern vertreten. Beide Judoka kämpften sich souverän durch ihre Pools, bis sie schließlich im Finale aufeinander trafen.

An Spannung nicht zu toppen, zeigten beide Nachwuchskämpfer, was sie gelernt haben, aber auch, dass sie sich aus dem Training kennen. So war es keine Überraschung, das der Kampf in die Verlängerung gehen musste. Die lange Kampfzeit und das hohe Tempo setzte den beiden zu. Am Ende hatte Max Asche die stärkeren Nerven und erzielte gegen den Landeskaderathleten Sönke Biedermann die Bezirksmeister bringende Wertung.

Erschöpft fielen sich die Trainingspartner und Freunde nach dem Kampf in die Arme und freuten sich über Platz eins und zwei sowie die damit verbundene Qualifikation.

Letzter im Bunde war Landeskaderathlet Daniel Romanov in der Gewichtsklasse -90kg. Daniel zeigte von Beginn an, das seine Kameraden nicht ohne ihn zur Westdeutschen fahren sollten. Mit großem Kämpferherz überzeugte der Grevener seine Trainer und Zuschauer. Am Ende stand die Silbermedaille und die Qualifikation.