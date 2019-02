Herausforderung gesucht? Wie wär‘s mit Triathlon? Der Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen ist die Krönung des Ausdauersports. Noch ist es nicht soweit, dass sich die Triathleten wieder in den Wettkampf stürzen, aber die Vorfreude steigt mit jeder Minute, die die Tage wieder länger werden. Grund genug für die Sportler des TVE Greven , all denjenigen, die sich auch einmal vom Triathlon-Virus anstecken lassen wollen, einen Einsteigerkurs zur Vorbereitung auf die Volksdistanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) anzubieten.

Der zwölfwöchige Kurs startet am Aschermittwoch und endet mit dem gemeinsamen Triathlon in Steinfurt am 26. Mai. Für die Zeit dazwischen haben die Triathleten ein buntes und abwechslungsreiches Programm aus individuellem Training anhand eines Trainingsplans und wöchentlichen Höhepunkten ausgedacht. Es reicht ein funktionierendes Straßenrad oder Mountainbike. Ein Fahrradhelm ist Pflicht. Die Teilnehmerzahl des Kurses ist auf zwölf Personen begrenzt. Anmeldung und weitere Infos: triathlon@tvegreven.de.