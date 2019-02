Ja ja, dieser Song ist schon eine der ganz großen Nummern: „Friday I’m in love“, rausgehauen von „The Cure“, ein musikalischer Traum. Und fürwahr auch ein Motto für Sportler, die sich aufs Wochenende freuen. In diesem Fall schlägt das Athleten-Herz freitags in blau-weiß – und für kleine Plastikbälle. Denn: Freitag ist Ping-Pong-Tag bei der DJK Greven – nachmittags erst stundenlang der Nachwuchs, in den Abendstunden dann die Meisterschaftspartien der zweiten bis sechsten Herrenmannschaft.

Junge Füchse gefolgt von alten Hasen – doch was wie ein Beitrag aus „Tiere suchen ein Zuhause“ klingt, ist durchaus mit einem ernsthaften Anliegen verbunden: „Die Altersgruppe zwischen 20 und 35 Jahren fehlt uns komplett“, mahnt Tischtennis-Papst Reinhard Rothe . „Damit ist es schwierig, Nachwuchs für die dritte oder zweite Mannschaft zu bekommen – von der ersten mag ich da ja gar nicht erst sprechen.“

Doch es gibt Hoffnung: Das im Sommer mit Hilfe von Vereinsgeldern und nicht zuletzt jeder Menge Manpower runderneute Jugendkonzept schlägt sehr ordentlich an. Da war die Übungsleiterqualifizierungsoffensive, da konstituierten sich neue Trainingsgruppen für Anfänger und Fortgeschrittene, da gab‘s einen Rothe, der sich in der Grundschul-AG zum Tischtennis-Erklärer aufschwang.

Und, nicht zu vergessen: im Dezember die Mini-Meisterschaften – mit maximalem Erfolg. „All diese Aktionen haben dazu geführt, dass neue Kinder zu unserem Vereinstraining gekommen sind“, freut sich Rothe. Aber nicht nur das: In dieser Rückrunde schlägt die DJK seit langer Zeit mal wieder mit drei Jugendteams auf. U10, U12 und U18 schauen mindestens, wie das so ist im Ligabetrieb, sollen Praxis sammeln für eine erste komplette Saison 2019/20.

Und vielleicht ja auch schon das eine oder andere Kreisliga-Ausrufezeichen setzen. Freilich stehen zugleich Fragezeichen auf Rothes Zettel: In der kleinen Martinihalle nämlich avancieren er und seine Sportsfreunde allmählich zu „Tetris“-Weltmeistern, da sind sie kurz davor, die Tische aufeinander zu stapeln. „Wir bewegen uns absolut an der Kapazitätsgrenze“, berichtet der Altmeister. „In der Emshalle könnten wir an bis zu 20 Platten trainieren, das wäre optimal.“

Und verspricht trotzdem: „Wir schicken sicher keinen weg, der Lust auf Tischtennis hat.“