Was für ein Auftakt! Gleich im ersten Meisterschaftsspiel in 2019 haben die Fußballer des SC Greven 09 die Riesenchance, die Bezirksliga aber mal so richtig durcheinander zu wirbeln. Der aktuelle Tabellenfünfte erwartet den Ersten aus Wilmsberg. Bei einem Rückstand von sechs Zählern und einem Spiel weniger auf dem Konto wollen die Hausherren unbedingt dreifach punkten, um das Titelrennen so richtig anzuheizen. Es wartet ein Tanz auf der Rasierklinge und auf die Zuschauer ein echtes Spektakel. Karneval an der Schöneflieth am 10. Februar – der Bezirksliga-Spieltag macht´s möglich.

Auch bei 09-Coach Andreas Sommer , ansonsten eher unaufgeregt und sachlich unterwegs, ist die Spannung fast greifbar. „Das ist eine große Chance. Ich denke, wir sind bereit für dieses Spiel“, freut sich „Musi“ mit seinem Team, den Nachweis für eine gute Wintervorbereitung liefern zu können. Die Testspiele verliefen vorwiegend positiv, auch mit der Trainingsleistung seiner Elf war Andreas Sommer zufrieden. Mit Jonas Rüschenschulte, Sebastian Sterthaus und Steffen Herting stehen personell gesehen zwar einige Fragezeichen auf 09-Besetzungsliste, aber darüber hinaus sind alle Weichen gestellt für ein echtes Gipfeltreffen.

Im Hinspiel hatten sich beide Teams mit einem Unentschieden voneinander getrennt. Nach einer eher durchwachsenen ersten Hälfte drehten die Grevener nach der Pause auf und verpassten in Wilmsberg knapp einen Sieg. Auch im Rückspiel dürften sich beide Kontrahenten nicht viel schenken. Blendende Voraussetzungen für eine wilde Karnevalsparty mit Ball.

Beim Gast aus Wilmsberg fallen mit Alexander Hesener und Niclas Ochs zwei wichtige Stammkräfte aus. Dafür streift sich SVW-Coach Christoph Brüggemann selbst ein Trikot über.