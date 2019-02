Greven -

Die erste Tischtennismannschaft von DJK BW Greven ist im nächsten Punktspiel nicht chancenlos gegen den TTR Rheine. Allerdings müssen sich die Gastgeber in dieser Partie schon in einer sehr guten Verfassung befinden, sollen die Punkte nicht mit nach Rheine wandern. Bei einer Niederlage rutschen die Grevener immer tiefer in den Tabellenkeller – umso wichtiger wäre ein doppelter Punktgewinn.