Von einem echten Spitzenspiel spricht Bogdan Oana vor der Begegnung seiner Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 am Freitagabend (Anwurf: 20 Uhr, Rönnehalle) gegen den SC DJK Everswinkel II. Hier treffen die Gastgeberinnen als Tabellenvierter auf den -dritten. Der hat auf dem Papier zwar einen Vorsprung von nur zwei Punkten – doch der Trainer weiß, dass die Kräfteverteilung in Wirklichkeit eine ganz andere ist.

„So wie ich Everswinkel erlebt habe, ist das eine ganz komplexe Mannschaft“, berichtet er von einem Gegner, der auf allen Positionen gut besetzt ist, über eine eingespielte Rückraum-Kreis-Achse verfügt und äußerst durchsetzungsfähig in Eins-gegen-eins-Situationen ist. Außerdem, führt Oana aus, stellt die DJK-Reserve eine „massive Abwehr mit hoch gewachsenen Spielerinnen, die sehr kompakt steht“. Bei dieser Beschreibung wundert es nicht, dass das Hinspiel mit 25:33 (12:20) verloren ging. „Da sind wir oft im Angriff gescheitert“, erinnert sich der SCG-Coach, „und in der Abwehr haben wir den Rückraum nicht in den Griff bekommen.“ Kurz gesagt: Everswinkel war Greven in allen Belangen überlegen.

Auch für das Rückspiel rechnet Bogdan Oana mit einer superschweren Aufgabe für seine Schützlinge, denen am vergangenen Wochenende mit dem 25:16 (13:5)-Auswärtssieg über den BSV Roxel ein Befreiungsschlag gelang. „Jetzt haben wir aber ganz andere Voraussetzungen“, fordert er von seiner Mannschaft, die erneut auf Jana Werning und Pia Lake verzichten muss, noch mehr Einsatz ein.