„Unser Anspruch ist nach wie vor Platz zwei“, sagt Julian Lüttmann , der mit seinen SCR-Fußballern beim SV Emsdetten 05 III ins neue Jahr startet.

Allerdings dürfte auch Lüttmann selbst gespannt sein, wie sich seine Elf im ersten Spiel nach der Winterpause präsentieren wird. Eine vernünftige Vorbereitung war kaum möglich, die Reckenfelder mussten oftmals in die Soccerhalle ausweichen. Insofern. Zudem hatte Julian Lüttmann nicht bei jeder Trainingseinheit sein komplettes Team an Bord und musste immer wieder improvisieren. Keine guten Voraussetzungen, um auf dem Kunstrasenplatz in Emsdetten zu glänzen. Die Gäste hoffen allerdings auf einen erfolgreichen Start ins neue Jahr und wollen die Tabellenspitze in der Kreisliga B nicht aus den Augen verlieren.