Da war einiges los im Restaurant Tophoff. Der Saal der Gaststätte war bis auf den letzten Platz gefüllt, und auch rein inhaltlich hatte die Jahreshauptversammlung des Reit- und Fahrvereins Greven einiges zu bieten. Der Sportverein hat sich – vielleicht nicht ganz unfreiwillig – auf den Weg in eine neue Zukunft gemacht. Zwar ohne einen ersten Vorsitzenden, denn der bisherige RV-Chef Dirk Schulze Gronover hatte sein Amt Ende Dezember außerplanmäßig niedergelegt ( WN berichteten). Doch dieses Vakuum an der Spitze dient möglicherweise als Treibstoff für die Grevener Reiterschaft, ihr Zukunft aktiv neu zu gestalten.

Wohin der eingeschlagene Weg allerdings führen wird, das wird sich in den kommenden Wochen und Monaten erst noch erweisen müssen. Fakt ist: Die Suche nach einem neuen Vorsitzenden war im Vorfeld der Jahreshauptversammlung erfolglos geblieben. Und auch im Saal des Restaurants Tophoff ließ sich am Donnerstag spontan kein Nachfolger von Dirk Schulze Gronover finden.

Damit wird beim RV Greven offenbar über kurz oder lang der Weg frei für eine Satzungsänderung und einen Verein ohne echten Chef. Dafür sollen die vielfältigen Aufgaben auf sportlicher und auch organisatorischer Ebene auf mehrere Gremien und Arbeitsgruppen verteilt werden. „Wir müssen uns verändern, was die Vereinsstrukturen angeht. Es ist auch möglich, die Leitung auf eine größere Gruppe zu verteilen. Hier sind alle im Verein gefragt, ihren Teil beizutragen. Das Wie muss noch erarbeitet werden“, erklärte Klaus Telljohann, im Verein für die Finanzen zuständig. Zuvor müsse aus der Mitgliederschaft aber erst einmal der Beschluss gefasst werden, die bisherige Vereinssatzung aufzuheben. In dieser Sache wollen sich die Reiter in gut vier Wochen zu einer nächsten Sitzung treffen und dann entscheiden, wie es weitergehen soll.

Eines lässt sich jedenfalls schon einmal festhalten: Stillstand war einmal beim RV Greven – der Verein ist in Bewegung, das Ziel liegt jedoch noch unklar in der Zukunft.