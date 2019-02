Der aktuelle Ebay-Kleinanzeigen-Kurs für Rechenschieber liegt – Stand: Sonntagnachmittag, 17.49 Uhr – bei vier Euro. Beziehungsweise sieben, wenn es einer mit Winnie-Puuh-Emblem sein soll. Warum wir das erzählen? Nun, vielleicht, weil Andreas Sommer gestern auf der Trainerbank im idyllischen Ostmünsterland einen hätte gebrauchen können. Denn: „So viele Großchancen – das konnte ich gar nicht mehr zählen“, stöhnt der Nullneun-Coach. Wie gut, dass es trotzdem gereicht hat für den ersten Dreier 2019. Mit 3:2 (1:1) schlägt Greven 09 die SG Telgte . „Es war ein beklopptes Spiel“, schnauft Sommer.

Und es beginnt mit Grevenern, die das Phänomen der Überflussgesellschaft pantomimisch darstellen: zweimal Patrick Fechtel, je einmal Nic Kriwet und Emre Kücükosman allein vor der Bude – das sind nicht nur einzelne Fahrkarten, das ist schon Gruppenticket-Tarif! Kücükosman allerdings kann es vor der Pause noch besser: 43. Minute, direkter Freistoß, da hilft die beste Mauer nix – 1:0, na geht doch!

Gegenzug: Telgte macht nämlich doch auch mit – und hat ja den Bezirksliga-Pizarro in seinen Reihen. Josef Maffenbeier, der Routinier, hat eigentlich gefühlt schon dreimal aufgehört mit Fußball – und fängt hier jetzt so richtig an, Schlenzer, Bogenlampe – Ausgleich! „Ein geniales Tor“, staunt auch Sommer anerkennend.

Aber zugleich eins, das den Nullneunern beinahe so richtig die Auswärtstour vermiest hätte: Denn während sie weiter fröhlich verballern, nutzt der abstiegsbedrohte Gastgeber auch seine nächste Gelegenheit: 2:1 nach 71 Zeigerumdrehungen – nix mehr ist takko im schönen Takko-Stadion!

„Dann haben wir uns aber toll zurück gekämpft“, notiert der Coach. Und der Wille hat ein Gesicht: Kücükosman. Vor Wochenfrist haben wir ihn just an dieser Stelle ja noch für allzu extrovertiertes Gehabe kritisiert – heute übernimmt er Verantwortung und versenkt einen an ihm verursachten Elfer zum wichtigen 2:2.

Die Pointe dabei: Für den wild reklamierenden SG-Hüter gibt‘s obendrauf die Ampelkarte (78.). Und dann, ja dann hat Bernd Lakenbrink noch einen: ein Riesenslalom im Frühling, vorbei an vielen – und geherzt von allen! Der Siegtreffer im Spiel der hundert Möglichkeiten fällt in der 85. Minute.

Und um 18.36 Uhr war der Winnie-Puuh-Rechenschieber übrigens immer noch zu haben.