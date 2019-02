Handballfreunde: wie ein Absteiger. . .

Ein glücklicher Trainer sieht beileibe anders aus. Martin Halfmann war angefressen nach dem Gastspiel seiner Mannschaft, der Kreisliga-Herren der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05, bei der HSG Gremmendorf /Angelmodde am Sonntagnachmittag. „Katastrophal“ nannte er den Auftritt seines Teams vor der Pause - die 8:14-Hypothek, die sich die 05er zu diesem Zeitpunkt selbst aufgeladen hatten, war zu groß. Die logische Folge war eine 27:35-Niederlage gegen den Tabellenzweiten.

„Die Einstellung in der ersten Halbzeit stimmte überhaupt nicht“, monierte Martin Halfmann und berichtete von „einer deutlichen Kabinenansprache“ zur Pause. Wollte man die ersten dreißig Minuten aus Sicht der Handballfreunde in eine einzige Statistik packen, so reicht es aus, sich auf die vier zugesprochenen Siebenmeter zu beschränken – keiner erreichte sein Ziel. Umso ärgerlicher fand der 05-Trainer dies, da der Gegner trotz der vermeintlichen klaren Überlegenheit auf dem Papier – es spielte immerhin der Tabellenzweite gegen den -neunten – keinesfalls unschlagbar aufspielte. „Das war wahrlich kein starker Gegner, auf keinen Fall haben sie wie ein Tabellenzweiter gespielt“, bedauerte Martin Halfmann, dass sich seine Schützlinge diese Schwächen nicht zunutze machten. Stattdessen zeigten sie auch ihrerseits eines ihrer schwächsten Saisonspiele. „Es wirkte eher wie ein Spiel zweier Absteiger“, schimpfte der 05-Trainer.

Wohlwollend registrierte Martin Halfmann allerdings, dass sich die 05er nach dem Seitenwechsel endlich wie ein Team präsentierten, das das Spiel gewinnen wollte. Was blieb, war allerdings das Abschlusspech, insgesamt 28 Würfe auf das Tor der Gastgeber gingen neben dasselbe oder in die Arme des Torhüters. Zudem produzierten die Handballfreunde zu viele technische Fehler, die die Hausherren postwendend mit Gegenstoßtoren bestraften.

Kurz vor Ende verletzte sich Marco Redmer beim Wurf zudem am Knie. „Das sah nicht gut aus“, hofft der 05-Trainer darauf, dass sich der erfahrene Kapitän nicht schwerer verletzt hat.

HF I: Nico Quadflieg, Till Schwenken - Marcel Peters (9), Marco Redmer (4), Max Altenburger (3), Paul Haje (3), Sven Volmer (3), Lennart Risch (2), Nikolaj Dick (1), Mattis Dömer (1), Maik Ruck (1)