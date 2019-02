Da kann es keine Zweifel geben: Wenn die Fußballer des SC Greven 09 noch einmal angreifen wollen im Kampf um einen Spitzenplatz in der Bezirksliga , dann müssen jetzt Punkte auf das Konto der Sommer-Schützlinge wandern. Das klappte am vergangenen Wochenende schon ziemlich gut beim 3:2 in Telgte. Und auch gegen den SV Teutonia Riesenbeck stehen die Chancen auf einen Heimerfolg gut. Der Vorletzte hat zwar noch Chancen auf den Klassenverbleib, reist aber als klarer Außenseiter nach Greven.

In einem weiteren Bezirksliga-Duell trifft der Dritte aus Wettringen auf den Ersten aus Wilmsberg und machen sich die Zähler gegenseitig streitig. Diese Konstellation wollen die 09-er nutzen.