Das hätte schlechter laufen können für die Reserve des SC Greven 09 . Mit zwei Siegen im Rücken – zuletzt ein 6:0 – ist die Mannschaft von Martin Plagemann perfekt aus den Startlöchern gekommen. Mit einem weiteren Sieg hofft die 09-Zweite nun auf den Sprung auf Platz drei, sollte der Liga-Konkurrent aus Gimbte Federn lassen.

Die Chancen könnten auch kaum besser stehen, den dritten Erfolg in Serie zu landen. Die 09-er gastieren bei IKSV Münster – und damit beim 15. der Tabelle. Die Hausherren schweben in Abstiegsgefahr und haben in der Defensive ihre Schwächen. Auch für die beiden Grevener Offensivkräfte Timo Aymans und Jonas Kortevoß ergibt sich so die Chance, ihr persönliches Konto zu verbessern.