Die Tabelle lügt nicht – auch nicht in der Kreisliga A. Dort rangiert BW Greven auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Rückstand auf einen direkten Nichtabstiegsplatz beträgt mittlerweile bereits sechs Punkte.

Was für den 19. Spieltag bedeutet: Die Mannschaft von Trainer Peter Talmann muss das Kellerduell gegen BW Beelen unbedingt gewinnen, sonst dürfte der Zug in Richtung Klassenerhalt wohl langsam außer Sichtweite geraten. Entsprechend kämpferisch dürften sich die Gastgeber an diesem Wochenende präsentieren – und versuchen, ihre Statistik ein wenig aufzumöbeln. 53 Tore hat die DJK bisher kassiert und 25 Mal getroffen – es gilt, sich in nahezu allen Bereichen deutlich zu steigern.