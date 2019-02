Heinz-Gerhard Hüweler weiter an der Spitze des Kreisjugendausschusses

Heinz-Gerhard Hüweler steht dem Kreisjugendausschuss (KJA) des Fußballkreises Steinfurt auch in den nächsten drei Jahren vor. Im Rahmen des Kreisjugendtages wurde der Funktionär vom FC Vorwärts Wettringen in seinem Amt als KJA-Vorsitzender einstimmig bestätigt.

Dass die Vereine die Arbeit des Kreisjugendausschusses zu schätzen wissen, verdeutlichen die übrigen Wahlergebnisse ohne Gegenstimmen. Willi Mollen (Spielbetrieb), Marianne Finke-Holz (Mädchenfußball), Reinhold Hundeloh (Öffentlichkeitsarbeit) und Roman Bügener (Vorsitzender des Kreisjugendsportgerichts) bekamen ebenfalls für eine weitere dreijährige Amtszeit das Vertrauen ausgesprochen. Jens Kormann, der den Posten des Koordinators für Talentsichtung/-förderung bislang kommissarisch ausfüllte, wurde am Montag im Kommunikationszentrum der Kreissparkasse offiziell in den Vorstand berufen.

Neu in diesem Gremium sind Carmen Schomann (FSV Ochtrup) und Tim Valandi (SC Reckenfeld). Schomann folgt als Koordinatorin für Qualifizierung/Lehrarbeit auf Tobias Mensing, Valandi übernimmt die sportbegleitende Jugendarbeit von Sebastian Bülter.

Für die Koordination im Bereich „Sportverein/Schule/Kita“ soll Michelle Kuhl verantwortlich sein. Sie gehört dem Fußballkreis Tecklenburg an und wird diese Funktion „grenzübergreifend“ ausüben. Allerdings muss Kuhl noch beim Kreisjugendtag der Tecklenburger Anfang April offiziell berufen werden.

„In den vergangenen drei Jahren gab es bei uns im Kreis keine negativen Vorfälle. Ich freue mich über die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen und bedanke mich dafür“, ließ Hüweler die zurückliegende Legislaturperiode Revue passieren. Ein besonderes Lob zollte der KJA-Vorsitzende dem SC Altenrheine für die Ausrichtung der Kreispokalendspiele und dem SC Reckenfeld für die Organisation der Westfälischen Hallenmeisterschaften der B- und C-Juniorinnen.

Hüweler verwies in seinem Bericht zudem auf die Fair-Play-Leitlinien, die bei den G- und F-Junioren angewendet werden. 95 Prozent der Vereine würden diese umsetzen. Wieder eingeführt wurde in diesem Winter, dass bei den Turnieren in diesen Altersklassen Sieger ermittelt werden. Dafür sprachen sich 80 Prozent der Vereine aus, nachdem in der Vorsaison ohne Punkte und Tore gespielt worden war.

SuS Neuenkirchen hatte bei der jüngsten Jugendobleutetagung den Antrag gestellt, dass Spieler bis einschließlich D-Jugend nicht mehr abgeworben werden sollten. Laut Hüweler würde dieser Vorschlag mit Ausnahme zweier Vereine bei allen anderen Unterstützung finden. „Verbieten können wir das Abwerben allerdings nicht. Es ist mehr eine Art Gentlemen-Agreement“, so der Funktionär.

Im weiteren Verlauf der Versammlung folgten die Berichte von Marianne Finke-Holz, Jens Kormann und Stützpunkttrainer Michael Schomann, die den anwesenden Delegierten einen umfangreichen Ein- und Ausblick gewährten. Roman Bügener berichtete als Vorsitzender des Kreisjugendsportgerichts von nur sechs verhandelten Fällen: „So wenig hatten wir noch nie. Damit liegen wir weit unter dem Durchschnitt.“