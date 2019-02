Für 54 Turnerinnen des TVE Greven verlief die Kreis-Mannschafts-Meisterschaft in allgemeinen Geräteturnen sehr erfolgreich. Sechs von elf Mannschaften qualifizierten sich in Gievenbeck für die Bezirks-Meisterschaft am 10. März in Beckum.

Insgesamt zeigten 169 Turnerinnen (33 Mannschaften) ihr können am Sprung, Reck, Balken und Boden. Die beste Einzelwertung und somit den Kreismeistertitel holte sich Julia Gliese. Sie zeigte besonders gute turnerische Elemente am Boden und Sprung.

Tolle Leistungen erbrachten auch Svenja Huesmann am Boden und Barren, Vanessa Jost am Sprungtisch sowie Lena Kruithoff und Lara Steltenkamp am Sprung in der WK1. In der WK2 überzeugte Polina Eret mit turnerischem Talent. Jola Droste zeigte in der WK5 am Boden und Reck eine starke Leistung und erreichte von 16 möglichen Punkten 15,10. Punktgleich gewannen auch Frida Engel und Lina Dinkel am Boden.

Begleitet wurde der Wettkampf von folgenden Kampfrichtern: Hannah Wellenbrock, Franziska Gliese, Franziska Roters, Britta Inkmann, Neele und Maya Hoyer, Conny Boxler, Christin Assing, Leonie Michel und Frederike Wißmann.