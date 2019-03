Wer mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Platz steht, der sollte für die Kreisliga-Männer der Handballfreunde doch locker zu schlagen sein, oder? „Das ist ein Spiel, zu dem man als haushoher Favorit antritt“, ist Martin Halfmann vor der Auswärtspartie gegen die Warendorfer SU II am Samstagabend (Anwurf: 18.30 Uhr) bewusst. Der deutliche 26:15 (12:4)-Sieg in der Hinrunde unterstreicht die Rolle des Tabellenneunten. Trotzdem fährt der Trainer mit gemischten Gefühlen in die Kreisstadt.

„Weil unsere Leistung momentan nicht hundertprozentig stimmt“, erinnert er an die Niederlagen der vergangenen beiden Spieltage - das 27:35 (8:14) gegen die HSG Gremmendorf/Angelmodde und das 27:28 (13:14) gegen den SV Adler Münster. „Im ersten Spiel hat die Einstellung nicht gestimmt, auch gegen Adler hätten wir nicht verlieren müssen“, bilanziert Halfmann und berichtet, dass es im Training derzeit ebenfalls nicht rund läuft. „Vor allem die Chancenauswertung gibt mir zu denken.“

Die aktuelle Personallage spielt dem HF-Coach nicht unbedingt in die Karten. Christoph Wallroth fällt weiterhin wegen seines Fußes aus. Dann ist auch noch Maik Ruck im Training umgeknickt. Auf ihn müssen die 05er ebenso verzichten. Paul Haje fehlt aus privaten Gründen, dafür ist Moritz König mit von der Partie. Aber das HF-Team will sich auf keinen Fall blamieren und unbedingt mit einem Sieg nach Hause kommen.