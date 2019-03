Die Leistung war zuletzt desaströs, der Abstand zum rettenden Ufer it mittlerweile beachtlich. Sportlich befinden sich die Fußballer der DJK in der Kreisliga A am Abgrund. Untergangsstimmung will sich gleichwohl nicht breit machen, das beteuert zumindest Peter Talmann . Vor dem Gastspiel beim SC Hoetmar (Sonntag, 15 Uhr) gibt sich der DJK-Trainer gar kämpferisch, wenn er sagt: „Wir müssen uns nicht verstecken.“

Was den Trainer trotz der fast unmöglich erscheinenden Mission Klassenerhalt zuversichtlich stimmt: In dieser Woche war nach langer Zeit wieder einmal der komplette Kader beisammen. Nur der erkrankte Fabian Henkel musste passen, als Peter Tamann und sein Co-Trainer Timo Ascheberg den Spielern ins Gewissen redeten. „Wir haben intensiv gesprochen und klar gemacht, dass von der Einstellung her etwas passieren muss. Am Sonntag müssen sie zeigen, ob sie es auch verstanden haben.“

In Hoetmar, wo der Rot gesperrte Stefan Heitmann fehlen wird, liegt das Augenmerk der DJK auf der zuletzt anfälligen Defensive. Das Problem liegt auf der Hand in Form von zehn Gegentore in zwei Spielen. „Wir müssen hinten sicherer stehen“, kündigt Talmann eine defensiv ausgerichtete Grevener Elf an. Gut möglich, dass selbst Jonas Averbeck wieder nach hinten beordert wird. Averbeck galt zuletzt als Hoffnungsträger in der harmlosen Offensive. Dort soll Lukas Wentker für Entlastung und vielleicht auch einen Hoffnungsschimmer sorgen.