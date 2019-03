Jetzt ist es amtlich: Der SC Blau-Gelb Gimbte und sein Trainer Dragan Grujic gehen gemeinsam in eine weitere Saison. Seit nunmehr drei Jahren lenkt der 38-Jährige die sportlichen Geschicke der Blau-Gelben neben, aber auch auf dem Platz. Mit aktuell 17 Treffern sich Grujic erfolgreichster Torjäger seines Teams, das in der B-Liga derzeit auf Rang drei steht. Mit Blick auf seine vierte Saison als Gimbter Trainer sieht Grujic seine Mannschaft personell gut aufgestellt. An der Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern will er nicht rütteln. Viele Abgänge erwartet er nicht, dafür aber mit bis zu vier Neuzugängen, darunter auch Rückkehrer Peer Kösters. Noch nicht endgültig klar ist, ob Daniel Helmes ebenfalls verlängert. Grujic hofft, dass der Trainer an seiner Seite ebenfalls für ein weiteres Jahr an der Schlage verweilen wird.