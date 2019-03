Zwar war schon vor Beginn klar, dass die Gäste an diesem Tag wohl nicht für einen Sieg in Frage kommen würden, denn sie traten mit dreifachem Ersatz an. „Wir haben Probleme innerhalb der Mannschaft und werden deshalb die Saison ohne die drei Stammspieler Fedler, Marco und Angelo Gunia zu Ende spielen und damit auch den Abstieg in die Landesliga in Kauf nehmen“, erklärte Vincent Schüßler, der an Position zwei den einzigen Gegenpunkt für die Bergkamener (gegen Max Haddick ) erzielte.

Dennoch tat sich die DJK am Anfang schwer. Schon die beiden ersten Doppel waren hart umkämpft und endeten mit knappen Erfolgen für Haddick/Bothe (3:1) und Heidkamp /Kaltmeier (3:2). Sithamparanathan/Incegoz sorgten für die zunächst beruhigende 3:0- Führung. Dann unterlag Max Haddick in vier Sätzen gegen Schüßler. Milan Heidkamp setzte sich erst in fünf Sätzen gegen Gembruch durch. Erst als Matthias Kaltmeier und Stephan Bothe auf 6:1 gestellt hatten, kehrte ein bisschen Ruhe in die Reihen der Blau-Weißen ein.

An den hinteren Positionen war die Gäste mit Spielern aus der Kreisklasse besetzt, so dass Sithamparanathan und Incegoz in ihren Begegnungen wenig Mühe hatten, den Vorsprung auf 8:1 auszubauen.

Eng wurde es noch einmal für Max Haddick. Er musste gegen Gembruch ebenfalls über fünf Sätze gehen. Milan Heidkamp unterlag Schüler 2:3, doch diese Niederlage kam durch den Erfolg von Haddick nicht mehr in die Wertung.

Mit nunmehr 18:18 Punkten und Platz sechs sind die DJKler auf dem besten Weg, zum direkten Klassenerhalt. Die Tabellennachbarn Ramsdorf (17:19) Ochtrup II (17:17) und Metelen (19:17) stehen alle noch auf dem Restprogramm der Grevener, die es somit selbst in der Hand haben.