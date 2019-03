Reckenfeld ist ja, wie Kenner der Lokalsportszene wissen, eine der Adressen für Sportkegeln in der Region. Einem Typen hat die SCR-Kegelabteilung am Sonntag vermutlich einen Blanko-Vertrag für nächste Saison ausgestellt. Denn: Alle Neune! Nach diesem Motto verfuhr Vargin Der beim 12:1-Auswärtssieg über GW Rheine II. Nein, das ist kein Druckfehler: neun Tore vom Reckenfelder Kugelblitz!

Aber überhaupt ein starker Auftritt der Ortsteil-Kicker beim Tabellenschlusslicht. „Wir wollten bis zum Schluss konsequent sein, einfachen Fußball spielen, nicht zurückschalten“, verrät Trainer Julian Lüttmann . „Das hat geklappt.“

Und der Der hat eben im Strafraum Qualitäten, die andere nicht haben: ein feuriger Antritt, blitzschnelle Drehungen – und ein gutes Auge im Abschluss. Schon nach wenigen Sekunden rattert die Tormaschine – Ders weitere Streiche folgen dann in der 15., 57., 60., 69., 71., 76., 86. und 90. Minute. Unfassbar – auch für die grün-weiße Defensive, die ihn vermutlich aber auch das eine oder andere Mal einfach vergessen hat.

Bitter: Wenn sie den Knipser mal zu packen bekommen, springen andere in die Bresche: Für Ahmet Parsboga (21.), Lüttmann (67.) und den äußerst agilen Benedikt Sollik (82.) bleiben die restlichen Hütten übrig in diesem doch überraschend einfachen Match für den B-Liga-Zweiten: „In den vergangenen Jahren haben wir uns gegen Rheine immer schwer getan“, erinnert sich Lüttmann. Gestern eher nicht so.