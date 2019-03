Schuldenfrei in die Zukunft

Sie haben den TVE in den vergangenen 15 Jahre konsequent auf Konsolidierungskurs gehalten. Die Ziellinie in Sichtweite sprachen Vorsitzender Michael Martschinke und Schatzmeister Robert Scheper am Samstagabend von einem „Etappensieg“, als sie im Rahmen der Mitgliederversammlung verkündeten: „Im kommenden Jahr sind wir schuldenfrei.“ Unter ihrer Führung will Grevens größter Sportverein nun den neu gewonnenen Spielraum nutzen, um die nächste Etappe in Angriff zu nehmen. Allein das Ziel ist noch unbestimmt.

Es war eine umstrittene Entscheidung, als der TVE die ehemalige Tennishalle erwarb, um dort sein Leistungszentrum für Kunstturnen zu betreiben, Tennis spielen zu lassen, Kurs- und Fitnessangebote zu organisieren und die Geschäftsstelle zu unterhalten. Vor allem war es ein Beschluss, der den bis dahin finanziell stark aufgestellten Verein in Schieflage gerieten ließ. Eine Schieflage, derer sich allen voran Michael Martschinke, mit Eintritt in den TVE-Vorstand gerade 25 Jahre alt, und Robert Scheper annahmen. Sie manövrierten den Verein in ruhiges Fahrwasser: unaufgeregt, aber zielstrebig. Und erfolgreich, was die Finanzbilanz am Samstag eindrucksvoll belegte.

Den 277 000 Euro Einnahmen standen im vergangenen Jahr 281 000 Euro Ausgaben gegenüber. Für Tilgung wandte der TVE alleine 47000 Euro auf. Für Zinsen berappte der Verein 4000 Euro. Beide Positionen entfallen ab dem kommenden Jahr, wenn der TVE sämtliche Kredite für das vereinseigene Sportzentrum abgelöst hat.

Glaubt man der Ankündigung Martschinkes, kündigt sich beim TVE eine Zeitenwende an. „Wir hatten 15 Jahre lang ein großes Projekt, das im kommenden Jahr abgeschlossen ist“, wandte sich der Vorsitzende mit einer klaren Botschaft an die rund 60 anwesenden Mitglieder. „Ich spüre im Verein ein großes Bedürfnis, die Frage zu klären, wohin wir mittel- und langfristig hinwollen.“

Eine Strategie-Gruppe, bestehend aus Vorstandsmitgliedern und Abteilungsleitern, ist bereits ins Leben gerufen. Ergebnisse soll es innerhalb eines Jahres geben.

Wohin die Reise gehen könnte, ist allerdings noch vollkommen offen. „Wir wollen neu denken, neu gestalten“, erklärte Martschinke, betonte, dass der Prozess offen sei und ermunterte die Mitglieder, sich aktiv zu beteiligen.

An finanziellen Spielräumen, so viel betonte auch Schatzmeister Robert Scheper, soll es jedenfalls nicht scheitern. Rund 50 000 Euro stehen ab kommenden Jahr zusätzlich zur Verfügung.

Ein Ergebnis, das Kassenprüfer Ulrich Stratmann mit einem „riesigen Kompliment“ quittierte. Von den Mitgliedern gab es überdies kräftigen Applaus und die hundertprozentige Unterstützung für den bisherigen Vorstand. Michael Martschinke wurde während der 60-minütigen Versammlung ebenso für zwei Jahre im Amt bestätigt wie Robert Scheper. Beide bekräftigten, den neuen Weg gerne begleiten zu wollen.

Weiterhin im Vorstand vertreten ist Paula Windau. Sie stand am Samstag nicht zur Wahl, ehrte dafür langjährige Mitglieder und verdiente Sportler. Als Datenschutzbeauftragten bestätigten die Mitglieder Michael Surkau. Jutta Berg kümmert sich auch künftig um Fragen des Seniorensports. Neue Schriftführerin ist Olga Keil.

Der TVE scheint bereit für eine neue Etappe: Sowohl personell als auch finanziell.