Den Beteuerungen ließen die DJK-Fußballer am Sonntagnachmittag Taten folgen. Beim 2:2 gegen den SC Hoetmar verpassten sie zwar den dringend erforderlichen Drei-Punkte-Erfolg. Hoffnung bereitete aber die Art und Weise, mit der die Spieler von Peter Talmann einen 0:2-Rückstand wegsteckten, bis zum Schluss anrannten und sich mit einem späten Doppelpack (83. und 91.) durch Jan Drees zumindest teilweise belohnten.

Dabei ließ die auf den Kunstrasenplatz nach Freckenhorst verlegte Partie aus Sicht des Tabellenvorletzten zunächst erneut nichts Gutes verheißen. Schon nach einer halben Stunde lagen die Grevener mit 0:2 im Hintertreffen. Ein umstrittener Elfmeter (23.) leitete das 0:1 ein. Nur fünf Minuten später musste der diesmal sichere Rückhalt Lukas Funke erneut hinter sich greifen.

Doch anstatt sich aufzugeben sammelten die Grevener in der Pause frische Kräfte. Zugute kam ihnen außerdem der starke Rückenwinde, so dass Hoetmar in der Folge kaum noch einen Weg aus der eigenen Hälfte fand. „Wir hatten gute Möglichkeiten und hätten früher den Anschlusstreffer erzielen können“, berichtete Peter Talmann von einer Partie, in der die DJK den Erfolg erzwingen wollte.

Geduld war dennoch gefragt. Erst in der 83. Minute platzte der Knoten, als Jan Drees mit einem beherzten Schuss zum 1:2 traf. Wenige Minuten war es erneut Drees, der den „für die Köpfe mehr als wichtigen Treffer“ (Talmann) zum 2:2 markierte. „Wichtig war heute, nicht schon wieder leer auszugehen“, meinte Grevens Trainer, betonte aber gleichwohl: „Trotzdem war heute mehr drin.“ Ein Lebenszeichen war das 2:2 aber auf jeden Fall.