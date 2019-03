Es ist ein Spiel wie ein Schlager-Medley des Schreckens: Wunder gibt es immer wieder, immer wieder sonntags können sie geschehen – hossa! Die Zwote des SC Greven 09 hätte gestern allerdings gerne auf Sensationen verzichtet: 1:2 (1:1) gegen den Tabellen-Sechzehnten FC Münster 05 II. Eine Niederlage aus der Abteilung dämlich. „Ärgerlich und unnötig“, findet Trainer Plagemann das alles.

Okay, fast alles: Denn dass Lasse Menke in der siebten Minute und einen Tag nach seinem Wiegenfest eine der wenigen starken 09-Kombinationen zum zwischenzeitlichen Ausgleich abschließt – dagegen kannste nicht mal an so einem usseligen Sonntag was sagen. Ansonsten gibt es aus der ersten Halbzeit zu erzählen von einer kalten Hand in den Grevener Nacken – dem 0:1 schon nach 120 Sekunden. Und ansonsten viel über die Phrase, auf die sonst zu Recht Vierteilung oder Steinigung steht: Bei diesem Sauwetter allerdings ist die Floskel vom Spiel, das so vor sich hin plätschert, einfach ein Muss.

Ein Spiel, das so dahinplätscherte: 09-Reserve verliert 1/12 Foto: Stefan Bamberg

Ein Spiel, das so dahinplätscherte: 09-Reserve verliert Foto: Stefan Bamberg

Foto: Stefan Bamberg

Foto: Stefan Bamberg

Foto: Stefan Bamberg

Foto: Stefan Bamberg

Foto: Stefan Bamberg

Foto: Stefan Bamberg

Foto: Stefan Bamberg

Foto: Stefan Bamberg

Foto: Stefan Bamberg

Foto: Stefan Bamberg

Dementsprechend viele Fans sind übrigens zu Hause geblieben: Als Reporter die Zuschauerquote um 50 Prozent zu erhöhen? Die Macht der Medien. Wahnsinn.

Rein objektiv betrachtet hätte die turbulente Schlussphase der Partie freilich ein ausverkauftes Olympiastadion verdient gehabt: Es ist Fußball ohne Schminke, aber mit Herz und Krawumm. Und es ereignet sich eine Viertelstunde vor Schluss ein kultiges Gedrubbel am Fünfer der Plagemänner, stellen Sie sich am besten einfach sämtliche Geräusche von einer zünftigen Comic-Explosion vor – und am Ende isser halt drin!1:2.

Trotzdem hätten die Gastgeber die böse Überraschung noch verhindern können: „Genug Chancen waren da“, meint Plagemann, leicht sarkastisch. Doch weder Bastian Ascheberg (64.), noch Lars Stöveken (87.), noch Jannis Blom (90.+2) hauen den Ball rein. Die Erkenntnis des Tages daher nur diese: Auch im Nieselregen kann man Schiffbruch erleiden.