Im Pokal überstanden die 09er sowohl die Quali- als auch die erste Hauptrunde unbeschadet. Nach einem ungefährdeten 6:0 in Freckenhorst und einem 4:0 gegen Coerde wartet das Team nun auf die Zulosung des Achtelfinalgegners.

Auch in der Leistungsliga, für das sich die Mannschaft mit überzeugenden Leistungen qualifiziert hatte, läuft es rund. In fünf Spielen gelangen vier Siege und 16:0 Tore. Lediglich beim 0:0 gegen den momentanen Spitzenreiter Wacker Mecklenbeck gelang kein Dreier.

Am Samstag war Sendenhorst zu Gast – alles andere als ein leichter Gegner. Doch das Trainerteam sah konzentriert spielende 09er, die ihre Feldvorteile auch rasch in Tore ummünzen konnten. Spätestens nach dem 3:0 noch vor der Pause war der Sendenhorster Stecker gezogen. Die 09er kombinierten klug und fanden immer wieder die Lücke in der Sendenhorster Abwehr. Die wenigen Angriffe des Gegners entschärften die 09er entschlossen. Auch auf den hellwachen Torhüter war Verlass. In einer von Regengüssen und eisigem Wind dominierten zweiten Hälfte geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr – das Trainerteam um Lars Stöveken und Steven Beinker war hochzufrieden. Vorne effektiv – hinten sicher: Das junge Team hat zu stabiler Form gefunden und sich zuletzt spielerisch und taktisch nochmal weiterentwickelt. Am Samstag will 09 im Heimspiel gegen Sassenberg (10 Uhr) daran anknüpfen.