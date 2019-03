09 sorgt in Mastbruch für Schiffbruch

Puuh – das war ja ziemlich deutlich! Nachdem die C-Junioren des SC Greven 09 zuletzt zwei Mal spielerisch überzeugt hatten, aber jeweils mit einer Niederlage den Platz verlassen mussten, stimmte am vergangenen Wochenende auch das Ergebnis. Mit 9:1 setzten sich die C-Junioren bei SF DJK Mastbruch durch. Der Sieg ging auch in der Höhe in Ordnung.