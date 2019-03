Das zu Beginn dieser Spielzeit neu formierte, sehr junge Team spielte in der Bezirksliga gegen die Mannschaft des SC Münster 08. Von Anfang an gingen die Spielerinnen des TVE konzentriert und engagiert ans Werk. Dass, was im bisherigen Saisonverlauf noch nicht über ein komplettes Spiel abgerufen der werden konnte, gelang an diesem Tag. Die Angaben waren druckvoll und die Ballannahme funktionierte sehr gut, so dass man dem Gegner aus Münster stets ebenbürtig war. Der TVE gewann das Match am Ende klar mit 3:0 (25:19, 25:19 und 25:23 ). Die Freude war natürlich riesig bei der jüngsten Mannschaft der Liga.