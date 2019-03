Das hätte schlechter laufen können. Doch nicht einmal Sturmtief „Eberhard“, das in NRW teilweise drastische Schäden anrichtete, konnte den B-Junioren des SC Greven 09 am Wochenende etwas anhaben. Die Kurney-Truppe trotzte dem Sauwetter, setzte sich beim SC Münster 08 klar mit 4:1 (3:1) durch und untermauerte damit den sehr guten zweiten Platz in der Bezirksliga .

„Das liest sich gut. Und das war auch gut“, freute sich Trainer Fabian Kurney nach einer Partie, die nicht gut begann. Sie wurde wegen der Witterungsbedingungen nämlich erst mit Verspätung angepfiffen. Doch das störte die Gäste irgendwie kaum. Sie gingen äußerst motiviert in die sportliche Auseinandersetzungen und bauten gleich mächtig Druck auf. Dem hielten die Hausherren nicht lange stand. Kester Plagemann traf schließlich zum 1:0, Moritz Aufderhaar erhöhte auf 2:0, Rasheed Aileru markierte den 3:0-Zwischenstand. Damit war die Partie auch schon entschieden. „Nach dem Gegentreffer des SC Münster 08 wurde es zwar noch mal ein bisschen interessant, aber wir haben nach der Pause ja schnell das 4:1 nachgelegt. Und dann war alles gelaufen“, verbrachte Kurney nach dem Elfmeter-Tor von Ailieru einen insgesamt geruhsamen Tag auf der 09-Trainerbank.

Am kommenden Wochenende treffen die Grevener nun auf GW Nottuln – und damit auf den Drittletzten. Zwar warnt der 09-Coach seine Truppe selbstverständlich davor, die abstiegsbedrohten Gäste auf die leichte Schulter zu nehmen, alles andere als ein Sieg wäre aber eine Überraschung. Entsprechend gut gelaunt gehen die Gastgeber die Partie an. Kurney: „Im Hinspiel haben uns die Nottulner einige Probleme bereitet, aber natürlich wollen wir nachlegen. Es ist ja eh verwunderlich, dass man nach 13 Spielen mit 36 Punkten nur auf dem zweiten Platz steht.“