Luft nach oben

Am Samstagabend stand eine Mannschafts-Dressurprüfung der Klasse A auf dem Plan. Dort kommen immer einige Grevener Zuschauer, um ihre heimischen Mannschaften anzufeuern. In diesem Jahr schickte der Reit- und Fahrverein Greven gleich drei Mannschaften in das Dressurviereck. Die Ergebnisse hätten aus heimischer Sicht wohl ein wenig besser ausfallen können. Lediglich die dritte Grevener Mannschaft platzierte sich auf dem vierten Rang von insgesamt sechs Mannschaften. Für dieses Team ritten Marie Deitmar mit Chiquita, Thea Greta Hufelschulte mit Sid Malone, Flemming Kreckel mit Fuyaor und Rebecca Gerdes mit Lecandos.

Kira Westhues, die in der Mannschaft Greven I ritt, gewann mit Funny Florina die Einzelwertung der Mannschafts-Dressurprüfung der Klasse A. Außerdem siegte Natalie Stegemann mit Cantana GD in einem Dressurreiterwettbewerb, in dem sich die jüngsten und unerfahrensten Reiter am Wochenende präsentieren konnten.

Eine Dressurprüfung der Klasse M konnte Sebastian Albers mit Skagerrak für sich entscheiden. Er ging auch als einziger Grevener Reiter in der Dressurprüfung der Klasse S am Sonntagnachmittag an dem Start und belegte Platz vier mit dem erst achtjährigen Double You.

Insgesamt ein gelungenes Wochenende mit vielen guten Pferden und Reitern im Dressurviereck.