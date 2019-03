TSC-Paar holt den Vize-Titel

Derweil haderten Timo und Isabell Verhoeven mit den Rahmenbedingungen. Für die Senioren I A/S Kombination gemeldet, erfuhren sie erst eine Stunde vor dem Start, dass ihr Turnier durch zwei kurzfristige Abmeldungen mit der Senioren II A/S zusammengelegt wurde. Dennoch erreichten sie das Finale, wo sie Dritter wurden und zudem den Vizelandesmeistertitel ihrer Altersklasse feierten.

Später am Abend starteten Peter Klaas und Anne Harbig in ihre erste Landesmeisterschaft kurz nach dem Aufstieg in die Senioren IV A, der zweithöchsten Leistungsklasse. Sie hatten in den vergangenen Turnieren gut abgeschnitten, so dass ihre Erwartungen hoch waren.

Ihre positive Ausstrahlung und souveräne Tanzleistung ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass das Finale ihr Ziel war. Auch nach bereits zehn gezeigten Tänzen hielt die Kondition. Besonders ihr Wiener Walzer ließ den mitgereisten Fanclub begeistert applaudieren. Peter Klaas und Anne Harbig beendeten ihr Turnier auf einem tollen vierten Platz.

Einen Tag später starteten Manuel und Vanessa Schuchardt sowie Luis Assis da Silva und Verena Paszkiet in der Senioren I A. Neun Paare waren angetreten, um den Titel des Landesmeisters zu gewinnen. Manuel und Vanessa Schuchardt konnten in der vergangenen Zeit nicht viele Turniere tanzen, ihr Ziel war es Erfahrung sammeln und Routine bekommen. Sie verpassten den Einzug in das Finale knapp.

Besser lief es für Luis Assis da Silva und Verena Paszkiet. Bei ihrem ersten gemeinsamen Start begeisterten sie mit einem strahlenden Lächeln und fünf toll getanzten Standardtänzen. Mit dieser Leistung war ihnen das Finale sicher. Auch hier konnten Luis Assis da Silva und Verena Paszkiet sich noch einmal hervorragend präsentieren. Am Ende wurde es ein fünfter Platz.