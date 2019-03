Jola Droste lässt 43 Konkurentinnen hinter sich

Greven -

Bei den Bezirks-Mannschafts-Meisterschaft der Nachwuchsturnerinnen reichte es am vergangenen Sonntag für eine der teilnehmenden TVE-Mannschaften zu einem Podestplatz. Im Reigen der sechs Mannschaften aus Greven schnitt dieses Team am besten ab: In der Wk 5 landeten Jola Droste, Alina Remp, Antonia Mirbach, Charlotte Löbbel und Lina Dinkels am Ende auf Rang drei.